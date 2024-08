SOCIAL – L’ex Juve Morata si separa da Alice Campello: il messaggio

Con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram l'ex Juve Alvaro Morata ha annunciato la separazione da sua moglie Alice Campello

Con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram l’ex Juve Alvaro Morata ha annunciato la separazione da sua moglie Alice Campello. Ecco il messaggio: “Dopo un periodo di riflessione, io e Alice abbiamo preso la decisione di separare i nostri cammini. Una relazione meravigliosa e di rispetto reciproco, nel quel ci siamo amati e aiutati tantissimo”.

Ex Juve, il messaggio di Morata

“Sono stati anni meravigliosi, durante i quali abbiamo avuto i nostri quattro figli, che senza dubbio sono la cosa più bella che abbiamo fatto. E’ una decisione dolorosa per la quale abbiamo chiesto rispetto ed empatia. Non inventate storie per un minuto da protagonisti perché ripeto: non c’è stato in nessun momento mancanza di rispetto, solo molte incomprensioni che ci hanno fatto allontanare. Alice avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e tutto ciò che abbiamo vissuto insieme è stato incredibile e di grande insegnamento”, ha concluso.