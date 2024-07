Come da tradizione i nuovi acquisti della Juve hanno dovuto cantare una canzone sopra una sedia di fronte a tutta la squadra: che risate

SOCIAL – Canti e risate per i nuovi acquisti della Juve

Da Di Gregorio con “50 special” a Thuram con “Il mio canto libero”: tutti i nuovi acquisti della Juve hanno dovuto cantare in piedi sopra a una sedia di fronte a tutti i compagni di squadra. Il risultato? Tante stonature e altrettante risate. La speranza è che Di Gregorio, Thuram, Adzic e gli altri siano più bravi come calciatori di quanto non lo siano con la musica.