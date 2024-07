SOCIAL – Tanti auguri Danilo: il messaggio della Juve

La Juve con un dolce messaggio ha voluto fare gli auguri di compleanno a Danilo: il brasiliano compie oggi 33 anni

Giornata di festa in casa bianconera: oggi è il compleanno di Danilo. Ecco il dolce messaggio della Juve: “Compleanno lontano da Torino per Danilo, impegnato fino alla scorsa settimana con la nazionale brasiliana in Copa America e pronto a tornare a disposizione della squadra e del nuovo staff tecnico bianconero per preparare una nuova e avvincente stagione. Sono 33 anni per un giocatore diventato un riferimento sia in campo che fuori – reduce da un’annata in cui è riuscito ad alzare il suo primo trofeo da capitano della Juventus, la Coppa Italia vinta lo scorso 15 maggio a Roma contro l’Atalanta”.

Buon compleanno, Capitano! ©️ — JuventusFC (@juventusfc) July 14, 2024

