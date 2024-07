Termina ai quarti di finale il percorso del Brasile in Copa America, battuto ai rigori dall’Uruguay. Al termine della partita il difensore della Juve e capitano verdeoro Danilo ai microfoni di Rede Globo ha detto: “Forse siamo stati poco efficaci. È difficile parlarne adesso perchè abbiamo lottato, abbiamo giocato con qualità e in maniera leale. Poi ci sono stati i rigori che sono una lotteria, ma questa squadra è giovane e ha dimostrato di poter fare grandi cose”.

Juve, le parole di Danilo

Il difensore della Juve ha aggiunto: “Spero solo che le persone abbiano un po’ di pazienza. È passato molto tempo dall’ultima volta che il Brasile ha vinto qualcosa. Ma abbiate pazienza con questi giovani, da Endrick a Savio, non dico con me stesso. Io non so ancora quanto tempo mi resta da giocare in Nazionale”.