SOCIAL – Chi non salta juventino è? La risposta di Conte

Chi non salta juventino è? La risposta dell'ex Juve al coro dei tifosi del Napoli non lascia spazio a dubbi

Prima la Juve, poi l’Inter e ora il Napoli: Antonio Conte è tornato per la terza ora in Serie A, pronto a fare di nuovo la differenza.

I tifosi del #Napoli cantano “chi non salta è juventino”, #Conte risponde: “Non chiedetemi di fare cose che non farò, noi allenatori dobbiamo dare l’esempio. Ma vi dico che il primo tifoso azzurro sono io” pic.twitter.com/TM7zP7eobE — Mirko Calemme (@mirkocalemme) July 19, 2024

SOCIAL – Ex Juve, la risposta di Conte ai cori

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della squadra azzurra alcuni tifosi hanno fatto partire il coro “Chi non salta juventino è”. Nel sentirlo Conte ha risposto: “Chiariamo una cosa. Nel calcio come nella vita ci vuole sempre rispetto. È giusto che voi siate tifosi e giustamente supportate la nostra squadra. Io sarò sempre una persona molto educata e rispettosa. Non mi chiedete cose che non farò ma non per una singola squadra ma per tutte le squadre perché noi allenatori dobbiamo dare l’esempio positivo. Poi quello che vi posso dire oggi è che voi avete il primo tifoso del Napoli qui sul palco”.