De Paola: “Conte? Non deve influire il suo passato juventino”

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole: “Il suo arrivo a Napoli mi permette di puntare il dito sull’odio che a volte si genera inutilmente tra le squadre. Il fatto che abbia allenato la Juventus non deve influire sulla sua carriera e di fatto c’è la dimostrazione che può tranquillamente essere amato a Napoli. È una risorsa per il nostro campionato ed è positivo che sia tornato ad allenare in Italia. In azzurro sta rimettendo un po’ di cose a posto ed ha costretto persino De Laurentiis a farsi un po’ da parte, questo può migliorare il disastro dello stesso De Laurentiis fatto l’anno scorso”.