Juve, il rientro di Weah si avvicina: indizio social - JuveNews.eu

Weah è sempre più vicino al suo rientro in campo con la Juve: l'indizio pubblicato sui social non lascia spazio a dubbi

Nella prima partita ufficiale della stagione la Juve ha vinto 3-0 contro il Como. Tra le reti anche quella di Timothy Weah, completamente rivitalizzato dall’arrivo di Thiago Motta. Nel corso di tutta la preparazione estiva e nelle amichevoli, infatti, l’esterno americano ha fatto vedere grandi giocate, molto più a suo agio da esterno d’attacco nel 4-2-3-1 di quanto non fosse nel 3-5-2 di Allegri. Proprio poco prima del gol, però, l’americano si è infortunato ed è stato costretto a lasciare il terreno di gioco. Ora però il suo rientro sembra ormai vicino.

Juve, infortunio Weah: le ultime novità sulle sue condizioni

Secondo le ultime indiscrezioni pare che Weah possa tornare nella lista dei convocati della Juve per la prossima partita di Serie A. I bianconeri sabato 14 settembre alle 18:00 affronteranno infatti l’Empoli e l’americano potrebbe essere a disposizione di Thiago Motta. Titolare? Difficile, più probabilmente in panchina. A confermare questa tesi ci ha pensato il giocatore stesso che su Instagram ha pubblicato una foto di se stesso con una clessidra. Il significato è chiaro: il ritorno in campo si avvicina. In panchina insieme a lui dovrebbe esserci anche Khephren Thuram, così come Nico Gonzalez. L’argentino ha superato la contusione subita in nazionale e sarà quindi a disposizione di Thiago Motta.