Juve, infortunio superato per Nico Gonzalez: titolare e in gol - JuveNews.eu

Buone notizie per la Juve: l'infortunio di Nico Gonzalez è ormai un brutto ricordo. 90 minuti in campo con l'Argentina e 1 gol

L’infortunio di Nico Gonzalez sembra essere ormai solo un brutto ricordo. L’attaccante argentino nella sfida contro il Cile era stato infatti costretto a lasciare il terreno di gioco, mettendo in apprensione milioni di tifosi bianconeri in giro per l’Italia. Il ct dell’Albiceleste si era detto preoccupato ma per fortuna si trattava soltanto di una semplice contusione. L’esterno della Juve ha infatti ripreso ad allenarsi in gruppo e nella notte è sceso in campo come titolare nella sfida persa per 2-1 contro la Colombia. È stato però proprio lui a segnare l’unica rete dell’Argentina, tra i migliori in campo della squadra di Scaroni.

Juve, le ultime novità in vista dell’Empoli

Tutte ottime notizie per la Juve, con Thiago Motta che potrà averlo a disposizione per la sfida di sabato 14 settembre contro l’Empoli. Ora bisognerà soltanto capire se il tecnico bianconero deciderà di schierarlo titolare dal primo minuto o se invece farlo subentrare a partita in corso come visto contro la Roma. Stando alle sue parole, infatti, Nico Gonzalez potrebbe anche essere impiegato come prima punta al posto di Vlahovic, ruolo in cui la Vecchia Signora in questo momento è a corto di uomini. Oltre al serbo, infatti, l’unica alternativa sarebbe Milik, al momento infortunato.