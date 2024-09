Juve, Cambiaso con i giovani bianconeri: giornata speciale alla Continassa - JuveNews.eu

Il tuttofare bianconero Andrea Cambiaso è stato protagonista del programma Young Reporter insieme ai giovani tifosi della Juve

La Juve ha reso noto che Cambiaso è stato protagonista di una speciale iniziativa insieme ai giovani tifosi bianconeri alla Continassa. Ecco il comunicato: “Andrea Cambiaso è il protagonista di Young Reporter, la speciale intervista che coinvolge, in qualità di aspiranti giornalisti, gli Young Member bianconeri. Ritorna così l’iniziativa che, già negli scorsi anni, ha permesso di vivere un’esperienza indimenticabile ai nostri tifosi più giovani, che hanno scoperto ogni volta un modo nuovo di conoscere i campioni della Juventus. L’attività ha coinvolto 18 Young Member, di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, e ognuno dei partecipanti ha avuto modo di fare la propria domanda a Cambiaso – partecipando poi a una merenda insieme al calciatore, chiacchierando con lui e scoprendo ancora più da vicino il mondo Juventus”.

Juve, Cambiaso sempre protagonista

In campo e fuori: in questo inizio di stagione Cambiaso è stato sempre protagonista. Thiago Motta, che lo aveva già allenato al Bologna, ha dimostrato di non poterne fare a meno. Esterno d’attacco, terzino sinistro ma anche destro: nell’11 titolare della Juve un posto per lui c’è sempre. Duttilità e dedizione al lavoro fuori dal comune che lo rendono un giocatore fondamentale per la Vecchia Signora. Per i giovani bianconeri del progetto Young Reporter incontrarlo deve essere stato un immenso piacere.