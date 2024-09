Torricelli: "Cambiaso può fare la differenza. Su Savona..."

Moreno Torricelli, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Cambiaso e Thiago Motta.

Moreno Torricelli, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TMW: “Mi è piaciuto l’approccio di Thiago Motta, non lo conoscevo al di là dell’anno scorso a Bologna in cui ha fatto qualcosa di strepitoso. Mi è piaciuta la sua fermezza e la sua lettura chiara di ciò che deve essere la Juventus. E’ arrivato, ha rinunciato a giocatori fortissimi ma la sua idea è sempre stata ferma e puntuale. E’ partito bene, dopo 3 pareggi qualcuno storce un po’ il naso ma il fatto di non aver preso gol in campionato è un qualcosa su cui costruire il futuro. Non ci metti un solo mese per portare la tua mentalità, secondo me i presupposti sono molto buoni”.

Sui calciatori

“Mi hanno impressionato i due ragazzini arrivati dalla Next Gen, Savona e Mbangula. Io faccio il tifo per i giovani perché portano entusiasmo. Su questo c’è molto da lavorare per il bene dei ragazzi e per il bene del futuro. Soprattutto Savona, che è italiano e ne abbiamo bisogno per il movimento e per la Nazionale. Lui mi ha stupito, per la personalità al debutto, come dimostra il gol. Anche contro il Napoli, marcare Kvaratskhelia non è cosa semplice. Cambiaso? E’ un giocatore duttile e in questo calcio servono calciatori che possono giocare in più ruoli all’interno della partita. Ha una tecnica eccelsa, ha corsa, secondo me è il giocatore che ha impressionato maggiormente fra lo scorso anno e questo inizio di stagione. Può fare la differenza e diventare un numero uno assoluto”.