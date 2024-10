Juve, 200 presenze in bianconero per Danilo: "Qui è casa mia" - JuveNews.eu

Quella contro il Genoa è stata una partita speciale per Danilo: il difensore brasiliano ha raggiunto le 200 presenze con la maglia della Juve

Non è stato un inizio di stagione facile per Danilo, che fin qui con Thiago Motta ha trovato pochissimo spazio. Nell’ultima partita di Serie A, però, il brasiliano è sceso in campo da titolare, raggiungendo così un importante record. Contro il Genoa, infatti, l’ex Real Madrid ha collezionato 200 presenze con la maglia della Juve. Ecco il messaggio della Vecchia Signora: “31 agosto 2019: Juve-Napoli. Dopo solo un quarto d’ora di partita debutta in maglia bianconera un difensore brasiliano, arrivato da poco: si chiama Danilo. Passano 29 secondi e – cosa davvero singolare, per un difensore, è subito gol. È la prima di 200 presenze di Danilo con la nostra maglia: l’ultima, proprio oggi, contro il Genoa. n queste partite con la Juventus, Danilo ha vinto uno Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane, ma il suo contributo va oltre le statistiche, oltre il campo: un contributo umano, oltre che calcistico“.

Juve, il messaggio di Danilo

In un video su X il difensore brasiliano ha detto: “Ciao bianconeri, oggi è stata la mia partita numero 200 per la Juventus. Vi volevo ringraziare tutti per il supporto durante questi più di cinque anni. Non avrei mai immaginato di arrivare a un traguardo così importante. La Juventus è casa mia, abbiamo tanto lavoro da fare ancora ma sono molto emozionato. Fino alla fine ragazzi“.