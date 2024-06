Copa America, la Juventus sprona via social i suoi giocatori

La Copa America è ormai pronta all'avvio e avrà come protagonisti alcuni elementi in forza alla Juventus che intanto carica i suoi sui social

Dopo l’Europeo, anche per la Copa America è il momento di iniziare. Anche nella massima competizione continentale americana, saranno diversi gli elementi della Juventus impegnati su tal fronte. Capitan Danilo cambierà il colore della sua fascia, prendendo le redini del gruppo del Brasile nel quale è presente un altro bianconero, Gleison Bremer. In Copa America non mancheranno anche gli USA, nel quale ritroviamo Weston Mckennie e Timothy Weah.

L’augurio della Juventus a Danilo&Co

Attraverso il proprio profilo social su Instagram, non potevano mancare gli auguri della Juventus ai propri giocatori: “La #CA2024 è alle porte! Un grande in bocca al lupo ai Bianconeri che prenderanno parte alla competizione!”.