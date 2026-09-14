La Juventus è uscita sconfitta dal Mapei Stadium, ma tra le poche note positive della serata c’è sicuramente Edon Zhegrova. L’esterno kosovaro ha firmato una splendida doppietta, riuscendo per due volte a rimettere in equilibrio la sfida contro il Sassuolo, prima del definitivo 3-2 di Adzic nel recupero.

Zhegrova, una doppietta dal sapore speciale

Per Zhegrova si tratta di un momento particolarmente importante. Il giocatore, rimasto fuori dalla lista UEFA della Juventus per l’Europa League, ha risposto sul campo con una prestazione di grande impatto. L’esclusione europea era arrivata dopo un’estate nella quale il kosovaro era stato anche accostato a una possibile cessione.

Contro il Sassuolo, però, l’esterno ha dimostrato di poter essere una risorsa importante per Spalletti. Entrato nella ripresa, ha trovato prima il gol dell’1-1 e poi quello del momentaneo 2-2, tenendo in piedi la Juventus fino agli ultimi secondi.

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Il messaggio sui social

Dopo la partita, Zhegrova ha affidato a Instagram le proprie sensazioni, sottolineando la delusione per una doppietta che non è bastata a portare a casa punti, ma anche la soddisfazione per aver finalmente trovato il gol con la maglia bianconera.

“È un peccato che i miei obiettivi non si siano trasformati in vittoria, ma continuiamo a spingere per di più. Stavo aspettando questo momento per segnare per questo club”.

Una risposta importante da parte del kosovaro, che dopo essere stato considerato ai margini durante l’estate ha sfruttato al meglio l’occasione ricevuta. Ora Spalletti dovrà valutare con attenzione il suo ruolo nelle prossime partite: la doppietta di Reggio Emilia ha infatti mostrato una qualità che può tornare utile alla Juventus.