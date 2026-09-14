Pape Matar Sarr compie oggi 24 anni: primo compleanno alla Juventus per il centrocampista senegalese, reduce dall’esordio ufficiale.
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Giornata speciale per Pape Matar Sarr, che oggi festeggia il suo primo compleanno da giocatore della Juventus. Il centrocampista senegalese compie 24 anni dopo aver fatto il suo esordio ufficiale in bianconero.
Sarr, il primo compleanno alla Juventus
“Primo compleanno in bianconero per Pape Matar Sarr, centrocampista senegalese classe 2002 che oggi, 14 settembre 2026, compie 24 anni.
Una giornata speciale per lui che nelle scorse ore ha fatto anche il suo esordio in una gara ufficiale con la Juventus, nel match perso in trasferta contro il Sassuolo.
Un giocatore dinamico, dotato di grande struttura fisica e capace di abbinare qualità e intensità nelle due fasi di gioco, che proverà a ritagliarsi il suo spazio in squadra nei prossimi mesi.
Tanti auguri da tutta la famiglia bianconera!”
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