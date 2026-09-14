La Juventus si è svegliata con l'amaro in bocca dopo la sconfitta per 3-2 contro il Sassuolo. Una partita che i bianconeri hanno rimesso in piedi due volte, ma che hanno poi perso proprio all'ultima azione, con il gol dell'ex Vasilije Adzic.

Il risultato lascia la squadra di Luciano Spalletti a quota sette punti dopo quattro giornate e soprattutto con diversi aspetti da sistemare. Non è soltanto una questione di risultato: la Juventus ha mostrato difficoltà nella gestione degli equilibri e nei momenti decisivi della partita.

Il problema non è solo la sconfitta

Il ko del Mapei Stadium deve diventare un'occasione di riflessione. La Juventus ha avuto il merito di non arrendersi e di riuscire a recuperare due volte lo svantaggio, ma proprio dopo il 2-2 ha commesso l'errore più pesante.

La squadra ha continuato a cercare la vittoria, lasciando però troppo spazio al Sassuolo. Spalletti stesso ha riconosciuto che i bianconeri hanno perso equilibrio, pur sottolineando la volontà positiva di provare a ribaltare la partita.

Spalletti deve trovare nuove soluzioni

Il tecnico dovrà ora lavorare sulle alternative a disposizione. L'emergenza infortuni continua infatti a condizionare le scelte: Locatelli, Boga, Thuram, Yildiz, Ekhator e Cabal sono tra gli indisponibili, mentre anche altri giocatori devono essere valutati.

Proprio per questo sarà fondamentale riuscire a ottenere qualcosa in più da chi è disponibile. Il rendimento di alcuni giocatori, soprattutto a centrocampo e in attacco, dovrà crescere rapidamente.