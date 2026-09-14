La sconfitta contro il Sassuolo ha lasciato alla Juventus più di un interrogativo. Il 3-2 del Mapei Stadium ha evidenziato una squadra capace di reagire e di rimettere in piedi la partita, ma ancora troppo fragile nella gestione dei momenti decisivi. Il ko è arrivato dopo una rimonta che sembrava aver rimesso i bianconeri sulla strada giusta, prima del gol di Adzic nel finale.

L’emergenza rende tutto più complicato

Uno dei principali problemi riguarda il centrocampo. L’assenza di Manuel Locatelli pesa particolarmente: il capitano è stato operato al menisco e dovrà restare fuori per circa 5-6 mesi. Anche Boga, fermato da una lesione muscolare, sarà indisponibile per diverse settimane.

Spalletti dovrà quindi trovare nuove soluzioni, soprattutto perché la Juventus non può permettersi di perdere equilibrio proprio nella zona centrale del campo.

Ora serve una reazione

Il calendario non concede troppo tempo per rimuginare sulla sconfitta. La Juventus dovrà trasformare gli errori commessi al Mapei in indicazioni utili per il prossimo appuntamento e soprattutto ritrovare maggiore solidità.

Il dato più preoccupante non è soltanto il risultato, ma la sensazione che la squadra possa perdere le distanze quando la partita si apre. È un aspetto sul quale Spalletti dovrà intervenire rapidamente.

La Juventus cerca risposte

Dopo sette punti nelle prime quattro giornate, la Juventus occupa l’ottavo posto in classifica. La stagione è ancora lunga, ma il passo falso contro il Sassuolo ha mostrato che il lavoro da fare è importante.

L’obiettivo adesso è ripartire, recuperando alcuni giocatori e trovando contemporaneamente nuove certezze. Perché la Juventus vista al Mapei ha mostrato carattere, ma anche fragilità che non potranno essere ripetute a lungo.