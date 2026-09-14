La sconfitta della Juventus contro il Sassuolo ha riacceso anche il dibattito sulle prestazioni di alcuni singoli. Tra questi c’è Teun Koopmeiners, ancora una volta al centro delle critiche dopo una gara nella quale i bianconeri hanno evidenziato diverse difficoltà nella zona centrale del campo.

A Sky Calcio Club, Beppe Bergomi e Fabio Caressa hanno analizzato la prova dell'olandese, collegandola anche all'assenza di Manuel Locatelli, uno degli indisponibili più pesanti per Luciano Spalletti.

Bergomi: “La prestazione di Koopmeiners è ancora insufficiente”

Bergomi ha individuato proprio nel centrocampo una delle principali criticità emerse nella sfida del Mapei Stadium. Secondo l'ex difensore, la Juventus è riuscita a sviluppare meglio il gioco sugli esterni, mentre in mezzo al campo ha faticato a trovare qualità e soluzioni.

“Si è sentita l'assenza di Locatelli? Esatto, le criticità della Juventus, quelle di stasera che si sono evidenziate centralmente e in attacco. Sugli esterni hanno sviluppato bene, in mezzo al campo la prestazione di Koopmeiners ancora, secondo me, insufficiente”.

Una bocciatura netta, dunque, per l'olandese, che continua a non riuscire a incidere con continuità nella manovra bianconera.

Caressa rincara la dose: “Ha buttato l'ennesima occasione”

Anche Fabio Caressa ha espresso un giudizio molto duro sulla prestazione di Koopmeiners, soffermandosi sulle opportunità che il centrocampista non è riuscito a sfruttare.

“Era un'occasione, ha buttato l'ennesima occasione”.

Parole che alimentano ulteriormente il dibattito sul rendimento dell'olandese. La Juventus, alle prese con numerose assenze, ha bisogno anche dei suoi giocatori più esperti per riuscire a superare il momento delicato e trovare maggiore continuità nelle prossime partite.