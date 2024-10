Social, De Laurentiis “non commenta” il sorpasso alla Juve

De Laurentiis, presidente del club partenopeo, ha parlato di scaramanzia: intanto la Juve è stata nuovamente stata scavalcata in classifica

Dopo la sesta giornata di campionato (che si chiuderà con Parma-Cagliari di questa sera), la Serie A presenta una nuova e diversa capolista. Dopo Udinese e Torino, è il turno del Napoli. I partenopei, grazie al successo per 2-0 in casa contro il Monza, conquistano la vetta, superando proprio la Juventus, prima per qualche ora dopo la vittoria per 3-0 sul Genoa. Scavalcato dunque il Torino, sconfitto per 3-2 in casa dalla Lazio, e l’Udinese che già il pomeriggio precedente era caduto per 3-2 in casa contro l’Inter. Per il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis si tratterebbe di un primato solitario che mancava dalla vittoria dello Scudetto di due stagioni fa.

Il commento di De Laurentiis nel segno della prudenza

Infatti, dopo la cavalcante dominante guidata da Luciano Spalletti, nella scorsa stagione il Napoli ha rappresentato senza dubbio la grande delusione della stagione. Tra la confusione in panchina, con ben tre cambi, gli azzurri sia con Garcia, che con Mazzarri e infine con Cantona non sono mai riusciti a riprendersi. Addirittura, i partenopei hanno concluso con un imprevedibile 10° posto in classifica, fuori da ogni competizione europea. In questa stagione, De Laurentiis ha affidato la panchina ad Antonio Conte che, dopo il clamoroso KO all’esordio per 3-0 contro l’Hellas Verona, ha macinato 13 punti su 15 a disposizione, fino a portare il Napoli in cima. Vetta che, attraverso il suo profilo social su X, il presidente ha commentato senza sbilanciarsi: “Per scaramanzia non diciamo nulla”. La sensazione è però molto diversa, con un Napoli pronto a tornare protagonista.