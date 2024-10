Social Juve, Gatti scrive a Bremer: "Sarà un momento difficile..."

Tramite il proprio profilo social, Federico Gatti ha scritto a Bremer: il difensore della Juventus ha incoraggiato a superare il momento

Da Massimiliano Allegri a Thiago Motta; dalla difesa a tre a quella a quattro. Cambia il tecnico, cambia lo schema, ma la Juventus conferma un binomio di certezze: Federico Gatti e Gleison Bremer insieme a formare un muro difficile da superare per gli avversari. Se in Champions League, merito anche del valore degli avversari della competizione più difficile, questo ha mostrato qualche crepa, in Serie A è sembrato inossidabile. I sei cleen sheet in altrettante partite di campionato della coppia Di Gregorio-Perin avvicina sempre più la Juventus a un record assoluto distante sostanzialmente ancora due partite ad appannaggio del Cagliari. A rischiare di sgretolare tale muro ci starebbe però pensando la sorte, la stessa che dalla prossima partita proprio contro la squadra sarda vedrà i bianconeri privi di uno dei due pilatri della difesa.

Il messaggio di Gatti a Bremer

Se la Juve può comunque affidarsi a giocatori di assoluta affidabilità quali Danilo e Pierre Kalulu, la rottura del crociato di Bremer ha certamente scosso l’ambiente bianconero. Lo stesso Gatti non ha potuto evitare di lasciare un messaggio di incoraggiamento e stima al suo compagno di reparto. Tramite il suo profilo Instagram, il centrale italiano ha scritto: “Compagno di mille battaglie, sarà un periodo difficile ma sono certo che dando il massimo come hai sempre fatto vincerai anche questa battaglia… Ci mancherai, mi mancherai ma siamo qua ad aspettarti. Sei il più forte di tutti”.