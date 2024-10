Social Juve, Di Gregorio festeggia la prima chiamata azzurra

Michele Di Gregorio, portiere della Juventus ha festeggiato tramite il suo profilo social per la prima convocazione in Nazionale italiana

Dopo tanto seminare, per Michele Di Gregorio è il tempo di raccogliere i frutti. Prima il trasferimento dal Monza alla Juventus, per sostituire un portiere del calibro di Wojciech Szczesny, scalzando la concorrenza di Mattia Perin. Poi, la chiamata della Nazionale maggiore da parte del Commissario Tecnico Luciano Spalletti. E se scalzare la concorrenza, quella in primo luogo di Gianluigi Donnarumma, oltre che quella di Guglielmo Vicario, non sarà semplice, la possibilità di esordire sarebbe tutt’altro che remota. Anche così, per l’estremo difensore della Juve, è difficile non credere che questi non stia attraversando il momento più luminoso della sua carriera. Il portiere stesso, tramite il suo profilo social, non ne ha fatto mistero, festeggiando con foto e messaggio la convocazione in azzurro.

L’esperienza azzurra di Di Gregorio

“Un sogno che si avvera” sono le parole che si uniscono all’immagine di Di Gregorio sotto il suo post di Instagram. Una convocazione, forse un debutto, dopo oltre dieci anni dalla prima dal sapore azzurro. Infatti, prima di oggi, il portiere della Juventus era stato convocato solo in un occasione, con l’Under 17 di Daniele Zoratto. In quell’occasione, per Di Gregorio ci fu l’occasione di debuttare per la prima e unica volta tra le fila azzurre, il 19 febbraio 2014 nel 6-0 contro l’Ungheria U17. In quel caso, Di Gregorio è subentrato a un altro ex Juventus, oggi al Como, Emil Audero. Una squadra che poteva contare anche su un altro bianconero come Manuel Locatelli e calciatori del calibro di Federico Dimarco. Quest’ultimo lo ritroverà nuovamente, dieci anni dopo l’ultima volta.