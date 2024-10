Social Juve, infortunio Bremer: l’incoraggiamento di Perin

La Juve perde Bremer per infortunio: sui social sono tanti i messaggi di incoraggiamento per il calciatore tra cui spicca quello di Perin

Tra le tante note armoniose della notte di Champions League della Juventus, ce né una che è stonatissima, forse la prima, quella che ha costretto alla sostituzione dopo pochi minuti Gleison Bremer. Le preoccupazioni forti per la dinamica dell’infortunio hanno subito fatto temere al peggio seppur non lasciato cedere allo sconforto. Gli esami strumentali hanno però confermato il peggiore degli esiti, la rottura del legamento crociato che segna la chiusura anticipata della stagione per il calciatore brasiliano. Un mondo duro per il giocatore, per la Juventus, per il Brasile, ma anche per tutto il calcio in Italia e non solo. Non a caso, i messaggi di incoraggiamento attraverso i social per Bremer non sono mancati, coinvolgendo anche il Torino, sua ex squadra, o l’Inter, rivale di tante battaglie.

Il messaggio di Perin a Bremer

Tra i messaggi più sentiti al difensore della Juventus c’è probabilmente quello del compagno di squadra portiere dei bianconeri Mattia Perin. Il difensore, tra i protagonisti del successo contro il Lipsia da subentrante a causa dell’espulsione di Michele Di Gregorio, ha parlato a Bremer dell’infortunio e di come affrontarlo. Infatti, nessuno meglio di lui, il quale ci è passato negli scorsi anni, può immedesimarsi nella situazione: “So bene cosa si prova. Ci sono due modi per affrontare questi momenti, piangersi addosso o sfruttare questo momento di difficoltà come opportunità di crescita personale e professionale. Conoscendoti caro Bremer sono certo che non hai minimamente preso in considerazione la prima opzione. Ti saremo vicini e ti aspettiamo in campo Campione”.