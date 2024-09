Breda: “Scudetto? Lotta alla pari tra Juve, Inter e Napoli”

Breda ha parlato delle candidate per lo Scudetto di questa stagione: per l'allenatore, la Juve se la giocherebbe alla pari con Inter e Napoli

Intervistato per News.Superscommesse.it, Roberto Breda ha parlato della lotta Scudetto di questa stagione di Serie A. Per l’allenatore, la Juventus non solo sarebbe una seria candidata al successo finale, ma anche una delle favorite. Ecco le sue parole: “Oltre che dell’Inter, credo il Napoli dovrà tenere conto della Juventus, senz’altro tra le favorite. Anche per Thiago Motta ci sarà tanto da lottare, ma lui sa bene che è stato chiamato per vincere il campionato già quest’anno. Non credo che non sappia cosa siano le pressioni, proprio perché è stato un calciatore ad alti livelli in club importantissimi, anche se da allenatore è differente”.

Breda: “La società non vuole aspettare troppo…”

Il tecnico ha proseguito: “La società non vorrà attendere troppo per vedere risultati di un certo valore, di questo lui ne è pienamente consapevole. Sono arrivati diversi calciatori nuovi e funzionali alle sue idee di gioco, ma non sarà immediato creare certi equilibri, in quanto lo stravolgimento delle idee tattiche rispetto ad Allegri c’è stato in maniera netta; a testimoniarlo sono gli ultimi risultati in campionato, in cui ha funzionato molto meglio la fase difensiva rispetto a quella offensiva. Ritengo che Inter, Juventus e Napoli siano le più accreditate per lo Scudetto e se lo contenderanno alla pari”.