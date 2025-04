Juve, Losapio: “Douglas Luiz non vuole più stare zitto”

Andrea Losapio ha parlato del centrocampista della Juve, Douglas Luiz e dell'insofferenza emersa dalle sue recenti dichiarazioni

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato del centrocampista della Juventus, Douglas Luiz. Ecco un estratto delle sue parole: “Douglas Luiz non vuole più stare zitto e ha intenzione di giocare di più. Uscendo allo scoperto dopo nove mesi con sì, 23 presenze, ma solamente 799 minuti in stagione. Praticamente mai impiegato da titolare, ha fatto fatica (molto) più del dovuto. Forse perché, sebbene sia stato pagato 51,5 milioni di euro, il suo acquisto è stato strumentale. Perché dall’altra parte sono arrivati i soldi di Iling Jr e Barrenechea. Però rimangono 51,5 milioni a bilancio da pagare in cinque anni, per un calciatore che è stato un flop totale”.

Losapio: “I soldi spesi per Douglas Luiz potevano essere investiti meglio”

Il giornalista ha proseguito: “Non aiutato da Thiago Motta, che non lo ha mai considerato come un titolare indiscusso. Mentre, Igor Tudor ha ereditato la coppia Locatelli-Thuram, già molto affiatata. Così la domanda ora sorge spontanea: sono stati buttati i milioni spesi per Douglas Luiz? Di certo potevano essere investiti meglio, almeno in questa stagione. Però potrebbe essere un nuovo acquisto. A patto che tutti possano remare dalla stessa parte. Queste parte delle parole di Douglas Luiz dello sfogo social: “Non sono venuto qui solo per pubblicare foto, nessun altro l’ha fatto, e voglio che le cose siano diverse. Sono venuto qui con uno scopo. Ho ascoltato il mio cuore quando sono arrivato e ho deciso di firmare. Ora voglio che mi rispondiate: perché un acquisto come il mio non ha giocato due partite consecutive con questa maglia?”. Leggi anche le parole espresse da Douglas Luiz <<<