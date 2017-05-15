SUAREZ, LA JUVE E CHIELLINI ANCORA NEL DESTINO: ECCO COSA STA ACCADENDO…

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ALLEGRI: “SCONFITTA CHE FA BENE PER MERCOLEDI’. E’ MANCATA LA CATTIVERIA…”
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CASA LAZIO, ASSENZE IMPORTANTI: PAROLO E LUKAKU SALTERANNO LA SFIDA DI MERCOLEDI’ CONTRO LA JUVENTUS. >>>> VAI AL PROSSIMO
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STABILITO L’ARBITRO DELL’INCONTRO: SARA’ TAGLIAVENTO
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MERCATO, SE ALLEGRI VA VIA SI PENSA A GASBERINI. ILTECNICO RISPONDE: “STO BENE ALL’ATALANTA…”