Buone notizie per la Juventus sul fronte Francisco Conceição. L’esterno portoghese aveva fatto preoccupare l’ambiente bianconero dopo il duro contrasto accusato durante l’impegno della Nazionale. Gli ultimi aggiornamenti hanno però ridimensionato l’allarme: gli accertamenti non hanno evidenziato lesioni.

Conceição, nessuna lesione

Il giocatore era rimasto a terra dolorante dopo lo scontro con un avversario, facendo temere un nuovo stop in una Juventus già alle prese con numerose assenze. La situazione, invece, si è rivelata meno grave del previsto.

Gli esami hanno escluso problemi strutturali e si tratta quindi di una botta, con la situazione destinata a essere monitorata nei prossimi giorni.

Spalletti può tirare un sospiro di sollievo

La notizia rappresenta un aggiornamento importante anche per Luciano Spalletti, considerando l’emergenza che ha coinvolto la rosa bianconera nelle ultime settimane.

Il tecnico sta sfruttando la pausa per preparare la trasferta contro il Cagliari, in programma domenica 11 ottobre, e spera di poter recuperare progressivamente diversi giocatori.

Conceição resta dunque sotto osservazione, ma l’assenza di una lesione permette alla Juventus di guardare con maggiore tranquillità ai prossimi giorni.