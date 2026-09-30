Il recupero di Kenan Yildiz procede secondo programma. Il numero 10 della Juventus è rientrato a Torino dopo aver svolto la prima parte della riabilitazione in Germania, dove era rimasto nelle settimane successive all’intervento al piede sinistro. Adesso per il turco è iniziata una nuova fase del percorso sotto la supervisione dello staff bianconero.

Yildiz, ancora tutore e stampelle

Yildiz è stato operato il 31 agosto per una frattura alla base del quinto metatarso del piede sinistro. L’intervento di osteosintesi, eseguito presso la Augsburg Hessingpark Klinik, è perfettamente riuscito e il giocatore ha iniziato subito il programma riabilitativo.

A poco più di un mese dall’operazione, il percorso è però ancora nella sua fase iniziale. Il fantasista si sta muovendo con l’ausilio delle stampelle e utilizza ancora un tutore al piede. Il lavoro è concentrato anche sul mantenimento del tono muscolare, evitando di sovraccaricare la zona interessata dall’infortunio.

La Juventus non vuole correre rischi

A Torino la linea è quella della massima prudenza. L’obiettivo non è anticipare il rientro, ma permettere a Yildiz di recuperare completamente prima di tornare a lavorare a pieno regime con il gruppo.

Le prime indicazioni parlavano di circa tre mesi di stop. Le tempistiche più recenti collocano quindi il possibile ritorno tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, anche se una data precisa non è ancora stata fissata.

Spalletti aspetta il suo numero 10

Il rientro di Yildiz sarà particolarmente importante per Luciano Spalletti, che dovrà gestire ancora per diverse settimane l’assenza del talento turco.

L’ipotesi è quella di una graduale riaggregazione al gruppo durante la sosta di novembre, per poi valutare un ritorno in campo nelle prime settimane di dicembre. Tra le possibili occasioni sono state indicate la sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo del 2 dicembre oppure il successivo appuntamento di campionato con l’Udinese del 6 dicembre, ma si tratta al momento soltanto di finestre indicative.

La Juventus, infatti, non intende forzare: prima viene la completa guarigione, poi il ritorno del suo numero 10.