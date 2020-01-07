Il saluto della Juventus a Khedira: "Un uomo apprezzato dentro e fuori dal campo"
Il saluto della Juventus al tedesco
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Il direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano commenta l'ipotesi sulla riapertura degli stadi
La Juventus ricorda la vittoria contro il Barcellona di una settimana fa
Rinviata Udinese-Atalanta
Il ministro dello Sport ha parlato
I risultati
I risultati delle 15
i 28 convocati
La dedica di Marchisio
Il giocatore ha parlato
Il presidente della UEFA ha parlato
Le parole del membro UEFA
Marcello Lippi ha parlato
Le dichiarazioni dell'ex centrocampista
Bianconeri in allenamento
L’ex attaccante ha parlato
Le parole del ct
Il comunicato del club
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Il dato
Il dirigente ha parlato
Il traguardo del portoghese
Le parole del mister juventino
L'ex difensore ha parlato
Il post del portoghese
Il riassunto del match
Designato il direttore di gara
Il giocatore ha parlato