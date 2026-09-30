La pausa per le Nazionali rappresenta per la Juventus l’occasione per ricaricare le energie e prepararsi a un ottobre particolarmente intenso. Dopo il ritorno in campo contro il Cagliari l’11 ottobre, i bianconeri saranno attesi da una serie di appuntamenti ravvicinati tra Serie A ed Europa League.

Juventus, sei partite in meno di tre settimane

Il calendario proporrà subito un vero tour de force. Dopo la trasferta di Cagliari, la squadra di Luciano Spalletti affronterà il Celta Vigo in Europa League il 15 ottobre, quindi la Lazio all’Allianz Stadium il 18.

Pochi giorni più tardi sarà nuovamente tempo di Europa League con la sfida interna contro il Rennes, fissata per il 22 ottobre. Il mese proseguirà poi con due trasferte di campionato: Lecce il 25 e Genoa il 28.

Spalletti deve gestire l’emergenza

A rendere ancora più delicato il periodo sarà la situazione dell’infermeria. La Juventus ha perso diversi giocatori nelle ultime settimane, tra cui Manuel Locatelli, Khéphren Thuram e Augusto Owusu, mentre altri elementi stanno lavorando per rientrare a disposizione.

Per il tecnico sarà quindi fondamentale gestire le rotazioni e sfruttare al meglio tutti gli uomini disponibili, soprattutto considerando il calendario fitto di impegni.

Novembre con il Napoli all’orizzonte

Il mese di ottobre servirà anche a preparare un appuntamento particolarmente atteso: il 1° novembre, all’Allianz Stadium, arriverà il Napoli. Prima di quella sfida la Juventus dovrà però affrontare un calendario fitto e impegnativo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, ottobre rappresenta inoltre un periodo statisticamente positivo nella carriera di Spalletti, che storicamente ha ottenuto risultati importanti in questo mese. Un dato che ora dovrà essere trasformato sul campo dalla Juventus.