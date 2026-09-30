Sono sei le calciatrici della Juventus Women chiamate da Andrea Soncin per il prossimo impegno della Nazionale Italiana. Le Azzurre saranno protagoniste del primo turno dei play-off di qualificazione al Mondiale 2027, in programma in Brasile.

Sei bianconere nella lista di Soncin

Il Commissario Tecnico ha inserito nella lista delle convocate Federica D’Aurica, Martina Lenzini, Martina Rosucci, Cecilia Salvai, Eva Schatzer e Annamaria Serturini.

Un contingente importante per la Juventus Women, che vedrà così sei proprie giocatrici impegnate con la Nazionale nel doppio confronto decisivo per il percorso verso la prossima Coppa del Mondo.

Italia-Bielorussia, doppio confronto nei play-off

L’Italia affronterà la Bielorussia in una sfida articolata su due gare. L’andata è in programma venerdì 9 ottobre alle 18:15 italiane allo stadio “David Petriashvili” di Tbilisi, in Georgia.

L’impianto georgiano è stato scelto come campo neutro dalla federazione bielorussa. Il match di ritorno si disputerà invece martedì 13 ottobre alle 18:15 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze.

Le Azzurre dovranno quindi superare il doppio confronto per continuare il proprio cammino verso il Mondiale.

A dicembre il turno decisivo

In caso di qualificazione, l’Italia tornerà in campo a inizio dicembre per il turno decisivo dei play-off. L’avversaria sarà la vincente dell’altra sfida tra Finlandia e Serbia.

In palio ci sarà l’accesso al Mondiale 2027 in Brasile, con le sei giocatrici della Juventus Women pronte a dare il proprio contributo alla Nazionale.