La Juventus guarda ancora al futuro con un nuovo intervento sul piano finanziario e sportivo. Il club bianconero, nonostante il nono bilancio consecutivo chiuso in perdita e i mancati ricavi legati all’assenza dalla Champions League, ha deciso di procedere con un nuovo importante aumento di capitale. L’operazione, proposta dal consiglio di amministrazione, potrà arrivare fino a 250 milioni di euro.

Juventus, aumento di capitale fino a 250 milioni

Il bilancio chiuso al 30 giugno 2026 presenta una perdita di 66 milioni di euro, mentre la mancata partecipazione alla Champions League ha comportato una riduzione dei ricavi stimata tra i 50 e i 70 milioni. In questo scenario, la società ha scelto di rafforzare ulteriormente la propria struttura finanziaria attraverso una nuova ricapitalizzazione.

L’aumento di capitale deliberato dal CdA potrà raggiungere un massimo di 250 milioni di euro. Una cifra significativa che rientra nel più ampio progetto di rilancio del club, con l’obiettivo di sostenere la Juventus sia dal punto di vista economico sia sotto il profilo sportivo.

Exor pronta a coprire la propria quota

A sostenere l’operazione sarà ancora una volta Exor, holding della famiglia Elkann e azionista di maggioranza della Juventus con il 65,4% del capitale. La società ha manifestato l’intenzione di sottoscrivere integralmente la propria quota, pari a circa 164 milioni di euro.

Exor si farà inoltre carico dell’eventuale inoptato, garantendo così la copertura dell’intera operazione. È previsto anche un primo versamento immediato di 60 milioni di euro a titolo di anticipo.

Elkann-Agnelli, circa 800 milioni in sette anni

Il nuovo intervento conferma quindi il sostegno della famiglia Elkann-Agnelli alla Juventus. Con questa ricapitalizzazione, l'impegno finanziario complessivo degli ultimi sette anni arriverà a circa 800 milioni di euro, considerando le cinque operazioni di aumento di capitale effettuate nel periodo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo piano rappresenta dunque un ulteriore passaggio nel percorso di consolidamento dei conti bianconeri, in un momento in cui la società punta a ritrovare maggiore equilibrio finanziario e continuità anche sul terreno sportivo.