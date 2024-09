Serie A, Rabiot rifiuta il Milan: si apre per lui la pista araba

Adrien Rabiot non sarà un nuovo giocatore del Milan: il centrocampista francese non dovrebbe tornare in Serie A e potrebbe volare in Arabia

Niente Serie A per Adrien Rabiot. Dopo lo svincolo dalla Juventus, il calciatore è ancora senza contratto nonostante i tanti interesse nei suoi confronti. Tra le varie proposte pervenute all’entourage del calciatore, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ce ne sarebbe una dalla Serie A, proveniente dal Milan. La società rossonera avrebbe tentato il colpo, ritrovandosi degli ostacoli molto simili a quelli pervenuti dalla Juve per trovare un accordo. Infatti, se la società bianconera non era riuscita a convincere il giocatore a spalmare il suo stipendio in più anni, il Milan non avrebbe ottenuto il si di Rabiot con un offerta inferiore a quella bianconera, ma per più stagioni.

Ipotesi Al Nassr per Rabiot

Oltre alla proposta del Milan in Serie A, per Rabiot sarebbero sopraggiunte numerose offerte anche dall’estero. Non tanto quella del Galatasaray, ultima in ordine di tempo, che dopo il prestito di Victor Osimhen dal Napoli ha tentato un altro colpo “nostrano”. La proposta più allettante sembrerebbe provenire dall’Arabia Saudita, trai i pochi campionati a poter sostenere senza grossi ostacoli le pretese del giocatore. Più esattamente, per Rabiot si sarebbe fatto avanti l’Al Nassr che, tra gli altri, può contare sulla presenza di Cristiano Ronaldo.