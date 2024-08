Serie A, Milan pronto al sacrificio per arrivare a Rabiot

Il Milan vorrebbe riportare immediatamente in Serie A Adrien Rabiot: per arrivare al centrocampista i rossoneri necessitano di una cessione

Svincolatosi dalla Juventus alla conclusione naturale del suo contratto, Adrien Rabiot è ancora in attesa di conoscere il suo futuro. Dopo quasi due mesi dal suo inaspettato addio ai bianconeri, il centrocampista non avrebbe trovato una nuova sistemazione. In Italia, sin da subito si era vociferato l’interesse del Milan, pronto a proporgli un nuovo progetto in Serie A. Le difficoltà a trovare un accordo per l’ingaggio avrebbero però presto fatto desistere i dirigenti dei rossoneri, optando per altre soluzioni.

L’assalto del Milan a Rabiot

Il protrarsi della situazione di stallo, oltre che una partenza negativa in campionato, secondo Il Messaggero, starebbe motivando il Milan al ritorno di fiamma. La società rossonera sembrerebbe sempre più convinta ad assecondare le richieste contrattuali del giocatore, ma necessiterebbero di una cessione, non ancora definita, per far quadrare i conti societari.