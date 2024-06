Serie A, prorogato il vincolo sportivo per i tesseramenti

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che proroga al 30 giugno 2025 il termine del vincolo sportivo per i tesseramenti

Su proposta del ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, secondo quanto riferito da La Presse, il Consiglio dei ministri ha approvato un provvedimento che proroga al 30 giugno 2025 il termine del vincolo sportivo per i tesseramenti. Una buona notizia per Lorenzo Casini, presidente della Lega di Serie A.

Casini: “Sollevati dall’accoglimento delle nostre richieste”

Ecco le sue parole: “Desidero ringraziare a nome di tutte le squadre di Serie A il Ministro Andrea Abodi e tutto il Governo per la misura adottata oggi dal Consiglio dei Ministri, finalizzata a prorogare il termine del vincolo sportivo. Siamo soddisfatti e sollevati che siano state accolte le nostre richieste. Anche in audizione in Parlamento. Finalizzate a tutelare un bacino strategico per il nostro movimento quale è quello rappresentato dai giovani c.d. di serie e dai vivai della Serie A. Sarà ora importante usare questi dodici mesi per trovare le migliori soluzioni possibili. Per regolare le diverse esigenze del mondo del professionismo e di quello dei dilettanti”.