Casini: “Stadi priorità del calcio italiano. Scommesse fenomeno antico”

Il Presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato intervistato dai microfoni di "Rai Italia", ai quali ha parlato del caso scommesse e degli stadi in Italia: "Siamo assolutamente d'accordo con l'idea d'investire non solo con risorse perché gli stadi sono la priorità del calcio italiano.Vanno rinnovati e adeguati sotto ogni profilo, incluso quello energetico. Il commissario governativo può essere un aiuto ma è chiaro che è un punto d'arrivo di un percorso che deve semplificare le procedure e coinvolgere tutte le amministrazioni coinvolte, altrimenti se si nomina un commissario senza aver semplificato le procedure o indicato i poteri c'è il rischio, come a volte avvenuto, che non si possa lavorare al meglio".