Serie A, a Percassi il premio per il miglior Presidente dell'Anno - JuveNews.eu

Il Presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ha ricevuto il premio di miglior Presidente dell'anno: le sue parole

Dalle ottime prestazioni in Serie A all’incredibile e storica vittoria dell’Europa League: per l’Atalanta è stato l’ennesimo anno ricco di successi. Se il lavoro di Gasperini e dei giocatori in campo è importantissimo, altrettanto lo è quello dietro le quinte del Presidente Antonio Percassi. Non a caso quindi il comitato organizzatore del premio Manlio Scopigno e dalla Giuria presieduta da Dino Zoff gli ha riconosciuto il premio di miglior Presidente dell’Anno. Ma in casa Atalanta i riconoscimenti non sono finiti qui. Oltre a lui è stato premiato infatti anche Roberto Samaden che ha ricevuto il premio per il miglior Direttore del Settore Giovanile.

Serie A, le parole di Percassi

Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ha voluto commentare il premio con il seguente messaggio pubblicato sui canali ufficiali del club nerazzurro: “Non essendo purtroppo potuto essere presente per impegni professionali non procrastinabili, approfitto dei nostri canali ufficiali per ringraziare sentitamente il Comitato Organizzatore e la Giuria presieduta da una leggenda sportiva come Dino Zoff per il prestigioso riconoscimento, che ho il piacere di condividere con mio figlio Luca e con tutto lo staff da lui diretto, composto da professionisti di grande spessore, tanto nell’area corporate quanto in quella sportiva, nonché lavoratori instancabili che – in pieno spirito bergamasco – operano quotidianamente per la crescita del nostro Club”.