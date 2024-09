Juve, Zoff: "Impressionato da Di Gregorio. Su Szczesny..."

Dino Zoff ha parlato del portiere della Juventus, Michele Di Gregorio, avvallando positivamente la scelta dei bianconeri di puntare su di lui

Intervistato per Tuttosport, Dino Zoff ha parlato della campagna rafforzamento della Juventus. Ecco le sue parole: “È stato un mercato frizzante, sono arrivati nomi importanti e le aspettative sono cresciute. Adesso, i volti nuovi dovranno essere giudicati in campo: finora si sono visti troppo poco per trarre delle indicazioni. E questo, in qualche modo, depone a favore del lavoro di Thiago Motta: gli spunti più intriganti, finora, sono arrivati da chi già era in organico lo scorso anno, a riprova della bontà del suo operato in estate”.

Zoff su Di Gregorio e Szczesny

Inoltre, lo storico portiere bianconero si è espresso sulla girandola tra i pali che ha visto l’ingresso di Michele Di Gregorio e l’uscita di Wojciech Szczesny: “Mi ha fatto un’ottima impressione a Monza, negli ultimi due anni, quindi per me è un grande sì. La base tecnica c’è, la gavetta alle spalle anche. Gli manca esperienza europea? Non mi preoccupa, il portiere in questo senso è un ruolo a sé: le conclusioni difficili le ricevi in Serie B come in Serie A. Se si è bravi tra i pali, lo si è in tutte le categorie. Invece, l’addio di Szczesny mi ha molto sorpreso. Il polacco ancora lo scorso anno si era dimostrato estremamente affidabile, non pensavo che la società fosse disposta a rinunciare a lui e a voltare pagina in porta. Mentre mi hanno sorpreso meno le successive decisioni personali. Strano ritirarsi a 34 anni? Ma no, non per forza. Szczesny era ancora in grado di competere ai massimi livelli, per quanto mi riguarda, ma è inevitabile che poi subentrino altre valutazioni: dipende da cosa uno sente dentro, dalle questioni familiari. La necessità di cambiare improvvisamente ambiente può aver inciso sulla decisione”.