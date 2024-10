Serie A, Parolo: "Scudetto? Chi vince lo farà nelle ultime giornate" - JuveNews.eu

Chi vincerà la Serie A? Secondo Parolo sono tre le squadre in lotta per lo scudetto, ma tutto si deciderà a fine stagione

Dopo sette giornate di Serie A la classifica del campionato italiano vede il Napoli in testa con 16 punti, poi l’Inter con 14 e a seguire Juventus, Lazio e Udinese a 13. Più indietro Milan e Torino a 11 e poi Atalanta, Roma, Empoli e Fiorentina a 10. Ben undici squadre nel giro di appena 6 punti. Si prospetta quindi un campionato avvincente, con diverse squadre che possono legittimamente puntare al titolo. Ma chi vincerà lo scudetto? La squadra di Conte non ha coppe europee a cui pensare e potrà quindi concentrarsi al 100% sulla Serie A, ma i nerazzurri di Inzaghi sono pur sempre i campioni in carica, e vorranno di confermarsi. Occhio poi alla Juve, che ha tutte le carte in regola per fare bene e convincere.

Serie A, le parole di Parolo sulla lotta scudetto

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l’ex centrocampista Marco Parolo ha detto: “Intanto chi vince lo scudetto, lo farà nelle ultime giornate. Il Napoli arriverà in fondo di certo, l’Inter resta favorita, ma io metto dentro anche la Juventus. Inzaghi finora ha ruotato parecchio per non spremere nessuno. Cosi indirettamente, finisce lui stesso per abbassare la quota scudetto e agevolare Napoli e Juve. L’Inter ha messo in preventivo, sanno che faranno tantissimi punti, ma meno dell’anno scorso: vedremo se basteranno…”.