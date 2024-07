Serie A, non solo Nicolussi Caviglia: il Venezia insiste per Delorge

Il Venezia prosegue la campagna rafforzamento per la prossima Serie A: con Nicolussi Caviglia lontano, si punta il talento belga Delorge

Mathias Delorge rimane la priorità del Venezia per sopperire al possibile addio di Tanner Tessmann. Il club neopromosso in Serie A starebbe cercando una soluzione alternativa ad Hans Nicolussi Caviglia, proprio per le difficoltà che avrebbe riscontrato nel pervenire al suo acquisto. Nonostante la trattativa con l’Inter per l’americano pare sia sfumata, la volontà di quest’ultimo di cambiare aria costringerebbe il direttore sportivo della società Filippo Antonelli a concentrare i suoi sforzi alla ricerca del suo sostituto.

Delorge congelato: il Venezia monitora altri due profili

Da alcune settimane, il Venezia avrebbe puntato forte su Delorge, talento belga in forza al Sint-Truiden e considerato uno dei giocatori più talentuosi del panorama europeo. Secondo tuttoveneziasport.it, gli arancioneroverdi sarebbero stati vicinissimi alla chiusura della trattativa ma la mancata cessione di Tessmann avrebbe bloccato, almeno momentaneamente, l’affare. Per non farsi cogliere impreparati, in caso di naufragio dell’operazione, il club di Serie A si terrebbe vigile su altri due profili: Maguette Gueye del Partizani Tirana e Cheik Condè dello Zurigo.