Serie A, Morata: “Nessuna squadra mi ha voluto quanto il Milan”

Alvaro Morata torna in Serie A con la maglia del Milan: in conferenza stampa, l'attaccante spagnolo ha parlato delle ragioni della sua scelta

Giorno di presentazioni per Alvaro Morata, il quale approda per la terza volta in Serie A dopo le prime due esperienze con la maglia della Juventus. Ad aggiudicarsi le prestazioni del capitano della Spagna, Campione d’Europa, è stato il Milan, il quale ha pagato la clausola rescissoria all’Atletico Madrid per portarlo a vestire rossonero.

Morata: “Ho avuto diverse possibilità di tornare”

In sala stampa, Morata ha spiegato come, oltre al Milan, altre squadre avrebbero provato a convincere il giocatore al ritorno in Serie A. Ecco le sue parole: “Ho avuto diverse possibilità di tornare in Italia. Ma appena ho visto che Zlatan (Ibrahimovic ndr) mi ha chiamato non avevo niente da pensare. Nessuna squadra mi ha voluto così tanto come il Milan. E’ stata la prima volta. Sembrava fossi un giocatore del Milan già all’Europeo. Sono una persona che ha bisogno di fiducia. So che non sono arrivato al mio massimo. Ho bisogno di persone che credono in me e lui e la società me l’hanno dimostrato. Il Milan è il Milan. Penso sia difficile trovare una società conq uesta organizzazione. Non vedo l’ora di scendere in campo. Non posso promettere titoli, ma cercherò di aiutare i miei amici”.