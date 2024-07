Guidolin: “Morata è diverso dal calciatore visto alla Juve”

Francesco Guidolin, allenatore, ha detto la sua su Alvaro Morata, parlando anche del suo periodo alla Juventus.

Francesco Guidolin, allenatore, ha detto la sua sulla Juve e su Morata. Ecco le sue parole: “Non dimentichiamoci il punto di ripartenza: l’Inter ha vinto conquistando nettamente il primato. I rossoneri però sono arrivati secondi, davanti a tutto il resto della concorrenza, e nel corso della stagione hanno mostrato una buona qualità. Fonseca, che è una persona competente e capace, può ripartire da qui. Morata lo aiuterà: all’Europeo ho visto un giocatore diverso da quello che avevamo conosciuto alla Juventus. Con lui e con gli altri giocatori che arriveranno dal mercato, perché la distanza dall’Inter non può essere colmata? Per me è fattibile. Non sarà semplice, ma nemmeno per l’Inter: più difficile ancora di vincere, è riuscire a confermarsi”.