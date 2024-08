Serie A, Kastanos passa al Verona e “ringrazia” la Juventus

Grigoris Kastanos torna in Serie A con la maglia dell'Hellas Verona: in conferenza stampa, il calciatore ricorda il suo passato alla Juventus

Intervenuto in conferenza stampa, Grigoris Kastanos ha parlato per la prima volta da nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Il centrocampista offensivo cipriota passa agli scaligeri dalla Salernitana retrocessa nell’ultima stagione, mantenendo dunque la sua presenza in Serie A. Di fronte ai giornalisti, Kastanos ha anche ricordato i suoi trascorsi alla Juventus.

Kastanos: “Per me importante restare in Serie A”

Ecco le sue parole: “Ho sentito la fiducia della società, del direttore e del mister, per me era importante restare in Serie A e sono grato al Verona per avermi dato questa possibilità. Io penso di essere stato molto fortunato, la Juventus mi ha cresciuto fin da bambino fino a farmi diventare uomo. Oltre a Cristiano Ronaldo che penso sia un esempio per tutti per come si deve lavorare per arrivare a un certo livello ho giocato anche con tanti altri campioni che mi hanno lasciato tanto. Comunque ora sono qui, penso solo al Verona e sono concentrato al 100% sulla mia strada”.