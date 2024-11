Serie A, Italiano: “Ferguson sta finalmente molto meglio”

In conferenza, Vincenzo Italiano ha parlato delle condizioni di Lewis Ferguson: il centrocampista è ormai recuperato dall'ultimo infortunio

Nella conferenza stampa in preparazione della sfida di Serie A contro il Lecce, Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato delle condizioni del centrocampista Lewis Ferguson. A diversi mesi dalla rottura del legamento al crociato, avvenuto ad aprile, il calciatore è figurato tra i convocati della partita contro il Cagliari. Su di lui, il tecnico ha detto: “Lo abbiamo portato con noi a Cagliari per fargli riassaporare il clima gara anche se a causa di una sindrome influenzale non è potuto scendere in campo. Sta molto meglio e sta crescendo anche in allenamento: rientra da un problema serio e piano piano metterà condizione. Lo vedo concentrato e attento e sono convinto che possa aggiungere grande qualità alla nostra squadra”.

Italiano: “Stiamo bene. Possiamo giocare ad alto livello”

Inoltre, sullo stato di forma del suo Bologna, Italiano ha risposto: “Con tre giorni per preparare le partite, c’è il tempo di recuperare le energie. In questo momento stiamo bene, e sono contento di come lavorano i ragazzi per recuperare. Credo che attualmente possiamo fare prestazioni di alto livello. Skorupski come Ravaglia e Bagnolini è un grande professionista: i nostri preparatori sono davvero entusiasti di lavorare con giocatori del genere. Skorupski e Ravaglia ormai hanno il Bologna tatuato addosso, e quando entrano in campo lo fanno dando tutto. Skorupski anche nell’ultima partita ha dimostrato di essere al top”.