Serie A, Runjaic: “Accettiamo la sconfitta e guardiamo alla Juve”

In conferenza stampa, Runjaic ha commentato l'ultima sconfitta in Serie A dell'Udinese: i friulani saranno i prossimi avversari della Juve

Nella conferenza stampa successiva alla sconfitta della sua Udinese contro il Venezia in Serie A, ha parlato l’allenatore Kosta Runjaic. Ecco le sue parole: “Abbiamo giocato molto bene nel primo tempo, abbiamo fatto due gol, eravamo in controllo, siamo andati vicini al terzo gol, che avrebbe chiuso la partita. Sul primo rigore avremmo potuto tenere meglio palla, ma sono cose che succedono. Dopo il cartellino rosso mi aspettavo si risvegliassero, anche grazie al loro stadio, ma non abbiamo sofferto mentalmente. Abbiamo provato a portare a casa almeno un punto, è una sconfitta sfortunata ma pur sempre una sconfitta. La accetto e guardo alla prossima partita contro la Juventus”.

Runjaic: “Gli errori arbitrali posso capitare”

Il tecnico ha proseguito: “Gli errori arbitrali succedono, non possiamo farci nulla, dobbiamo saperlo e concentrarci sul campo e sul giocare meglio. Fa parte del gioco, non mi piace ma non possiamo cambiarlo, sono arrabbiato ma sono un allenatore e non un arbitro: possiamo avere una differente percezione ma la mia è la mia e la sua è la sua. Ero sorpreso dal mancato giallo su Payero, per il resto non mi hanno sorpreso. Bravo? Ha fatto un buon lavoro, ha fatto gol è giovane, può migliorare ancora molto, si allena bene, sono soddisfatto. Deve maturare ma lo farà e diventerà sempre meglio”.