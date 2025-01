Serie A, Inzaghi: “Lautaro grande capitano dell’Inter”

In conferenza stampa, Simone Inzaghi ha parlato dell'attaccane dell'Inter, Lautaro Martinez, esaltandone le doti da capitano dei nerazzurri

Alla vigilia della finale di Supercoppa italiana contro il Milan, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi. Sull’attaccante e capitano della squadra, Lautaro Martinez, l’allenatore si è espresso così: “L’ho sempre detto, è un grande capitano. Ha ereditato una fascia importante e la sta gestendo nel migliore dei modi. L’altra sera ha fatto una grande partita. Anche io sono stato un attaccante, anche se meno forte di lui, e so cosa vuol dire non fare gol continuamente come lui ci ha abituati. Lo vedo tranquillo, lavora bene. L’altra sera ha fatto una grande partita come ne aveva fatte tantissime nell’ultimo periodo. Lo vedo tranquillo. Dobbiamo continuare così sapendo che lui ci darà una grandissima mano da qui alla fine”.

Inzaghi: “Non c’è nessuna attenzione speciale per Lautaro”

Inoltre, sulla presunta attenzione dei compagni nel favorire il ritorno al gol di Lautaro, il tecnico ha detto: “Ma no, io penso che tutte le mie squadre hanno sempre cercato gli attaccanti per far gol, hanno sempre segnato tutti cambiando gli attaccanti. La squadra cerca Arnutovic, Correa, Taremi… si cerca di concretizzare il più possibile, lo stiamo facendo anche con difensori e centrocampisti. Dobbiamo continuare a produrre occasioni come lo stiamo facendo nell’ultimo periodo”.