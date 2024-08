Serie A, il Milan perde subito Morata per infortunio

Alvaro Morata, in gol alla prima in Serie A con la maglia del Milan, dovrà rimanere fermo almeno alcune settimane per un infortunio muscolare

La prima è agrodolce. Quella di Alvaro Morata, sabato scorso a San Siro con la maglia del Milan, è stata la prima in Serie A con una maglia diversa da quella della Juventus. Nonostante l’ingresso a partita in corso, non si può dire che il giocatore non abbia inciso nel match. Dopo un primo gol annullato, Morata ha trovato quello buono al 89′ minuto che ha permesso ai rossoneri di iniziare la rimonta sul Torino.

Morata KO: emergenza attacco per il Milan

Negli stessi minuti, Morata ha però accusato un problema muscolare che, dopo accertamenti, secondo quanto riportato da Sky Sport, terrà fuori causa il giocatore per almeno tre settimana. Per il Milan, che aveva acquistato il capitano della Spagna per coprire il buco in attacco lasciato vacante dall’addio di Olivieri Giroud, è già tempo di soluzioni alternative. In assenza di Morata, il posto di titolare sarà con ogni probabilità affidato a Luka Jovic, con Noah Okafor e un adattato Rafael Leao come alternative. Non stupirebbe però neppure una convocazione del talento Francesco Camarda dal Milan Futuro, così come un intervento allo scadere del calciomercato.