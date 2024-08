Serie A, Morata dimentica la Juve: “Forza Milan”

L'ex Juve Alvaro Morata ha già dimenticato il suo passato in bianconero: le parole dell'attaccante del Milan

Dopo aver passato tante stagioni a difendere la maglia bianconera, nel corso di questa estate Morata è diventato un giocatore del Milan. L’attaccante spagnolo ha “tradito” i tifosi bianconeri, firmando per il Diavolo.

Serie A, le parole di Morata

Al termine dell’amichevole contro il Monza Morata ha detto: “Grazie a tutti per essere venuti con questo caldo. Non possiamo promettervi titoli, ma daremo tutto per questa maglia. Spero di trovarci qui a fine stagione con i mezzo al campo dei trofei. Questa maglia ti obbliga a vincere, non ci sono ingredienti particolari o una formula, bisogna pensare a ciò che possiamo fare, nessuno vorrà affrontare il Milan ma siamo consapevoli che bisognerà lavorare ogni giorno di più per raggiungere gli obiettivi. Grazie a tutti e forza Milan“.