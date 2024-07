Serie A, Giaccherini: “La Juve può accorciare il gap con l’Inter”

La Juve riuscirà a vincere la prossima Serie A? Le parole di Giaccherini sulla lotta per lo scudetto con l'Inter

Gli acquisti di Di Gregorio, Douglas Luiz e Thuram basteranno alla Juve per puntare alla vittoria della Serie A? Intervistato da La Gazzetta dello Sport Giaccherini ha parlato della lotta scudetto.

Serie A, chi vincerà lo scudetto? Le parole di Giaccherini

“Thiago Motta ha dimostrato con il gioco e le idee di essere pronto – ha detto -. La Juve vuole tornare a vincere e lui ha la mentalità giusta per farlo, ha il DNA bianconero, può accorciare il gap con l’Inter in tempi brevi. Sono stati presi due ottimi elementi per il centrocampo e si parla di Koopmeiners. Si capisce che la società vuole tornare vincente. Chiesa? Non si discute, ma se un allenatore non lo ritiene funzionale giusto cederlo”.