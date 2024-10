Serie A, Gasperini: “Sosta? Perdiamo giocatori anziché recuperarli”

Gian Piero Gasperini ha parlato nel post match dell'ultima partita vinta in Serie A sulla situazione in rosa dopo l'ultima sosta Nazionali

Intervenuto in conferenza stampa nel post match della partita di Serie A vinta contro il Venezia, ha parlato l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini. Ecco le sue parole: “Anziché recuperare giocatori nella sosta abbiamo finito per perderne altri, oggi valuteremo anche Hien, dopo l’influenza di Kolasinac. Hien non si sentiva più di giocare, aveva una forma influenzale. E’ stata una partita che poteva essere più a rischio, ma abbiamo fatto gol subito. Il Venezia aveva qualche energia in più, ma siamo stati attenti e compatti. Bisogna giocare tutte le partite, nessun risultato è scontato. Con il Celtic beh, è un’altra competizione, affrontiamo una squadra abituata a vincere campionati, squadra veloce soprattutto in attacco. Staremo attenti ad Ederson, aveva male ad un dente, oggi ha giocato con del dolore”.

Gasperini: “Retegui di valore, Zaniolo deve adattarsi”

Il tecnico ha poi parlato di alcuni singoli della squadra: “Retegui sta dimostrando grande valore, sta crescendo e ha ancora margine dal punto di vista dei movimenti ed altri aspetti. Tecnicamente sta facendo bene. Oggi ha fatto un gol di grande qualità. Retegui è arrivato molto determinato. Quelle poche cose che gli chiedevamo le ha messe subito in campo. Zaniolo sta avendo spazio, ha giocato praticamente sempre, anche in situazioni abbastanza favorevoli, visto che eravamo in vantaggio. Deve adeguarsi allo spirito battagliero dell’Atalanta più che alla parte tecnica della squadra”.