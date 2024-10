Serie A, Fonseca ci va giù pesante: “Leao 90 minuti in panchina? Ecco perchè”

Panchina punitiva per Leao, che è rimasto a guardare i suoi compagni contro l'Udinese: le dure parole di Fonseca in conferenza stampa

Nonostante l’inferiorità numerica il Milan è riuscito a battere l’Udinese 1-0 grazie alla rete di Chukwueze nel primo tempo. A far discutere oltre ad alcune decisioni arbitrali è stata la scelta di Fonseca di far rimanere Leao in panchina per tutti e 90 i minuti di gioco. Una scelta chiara, volta a dare un messaggio al portoghese e a tutto il resto della squadra. Non a caso al termine della partita l’allenatore rossonero in conferenza stampa ha detto: “90 minuti in panchina?! Magari è strano per voi non vedere Rafa, ma questo deve essere la normalità. Non è la normalità vedere Leao in panchina, ma è normalità per me quando dico che è più importante la squadra, il Milan è più importante di qualche giocatore. Oggi ho deciso di far giocare Okafor e Chukwueze, magari domani tocca a Leao. Non creiamo un caso, perché non c’è. Leao è stato rispettoso, soddisfatto negli spogliatoi e questo per me è la cosa più importante. Ora, preparo la prossima partita e magari Leao tornerà a giocare”.

Juve, le parole di Fonseca

Ai microfoni di Dazn ha poi aggiunto: “La partita si può dividere in due. 30′ minuti di qualità nel primo tempo. Dopo il cartellino rosso è stata una partita decisa dallo spirito della nostra squadra: è stata una dimostrazione di unità, abbiamo lavorato insieme. Per questo, sono molto contento: i giocatori che sono entrati sono stati decisivi e hanno lavorato tanto per la squadra”.