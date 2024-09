Serie A, la Fiorentina si gode Gudmundsson: doppietta all'esordio - JuveNews.eu

Doppietta all'esordio con la maglia della Fiorentina per Gudmundsson e prima vittoria in questa Serie A: Palladino lo esalta

La Juve ha cercato a lungo di acquistare Gudmundsson ma poi ha preferito puntare su Nico Gonzalez. La Fiorentina di conseguenza si è buttata sull’attaccante islandese, che alla sua prima presenza con la maglia viola non ha deluso le aspettative: doppietta e vittoria. Ai microfoni di Dazn l’ex Genoa non ha potuto che esultare per questo esordio da sogno: “Non poteva andare meglio il mio esordio in casa, non è stata una gara facile ma finalmente abbiamo portato a casa la vittoria”.

Juve, le parole di Palladino

Al termine della partita l’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha detto: “Credo che sia bello quello che è successo oggi, anche nel primo tempo potevamo andare in vantaggio prima del loro gol su calcio piazzato. Ho capito che all’interno del gruppo ci sono grandi uomini, c’è un grande spirito. Chi è entrato l’ha fatto per cambiare la partita e meritatamente l’abbiamo ribaltata. Albert lo aspettavamo a braccia aperte. Sappiamo che è un campione, ha grande personalità e talento. È entrato in un momento dove gli spazi erano più aperti e l’abbiamo messo in condizione di far bene. Io aspetto anche quelli che oggi erano in panchina e si allenano con impegno. Dobbiamo diventare forti singolarmente ed essere una squadra solida”.